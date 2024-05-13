Белгород, 13 мая, 2024, 06:57 — ИА Регнум. В Белгороде на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома завершились поисково-спасательные работы, сообщили утром 13 мая в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

В ведомстве уточнили, что спасены 17 человек. Погибшими числятся 15 граждан. Их тела извлекли из-под завалов.

Предварительно сообщалось, что под завалами могли находиться не менее 20 человек.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 мая на улице Щорса в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Жителей эвакуировали из дома.

Вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде. В регионе не планируют объявлять выходные дни после атаки ВСУ на город. Предприятия общественного питания и магазины должны продолжать работать, добавил глава области.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал обстрел Белгорода почерком «киевских негодяев». Когда у противника ухудшается ситуация на фронте, происходят ожесточенные обстрелы гражданских объектов. Причём бьют боевики западным вооружением, которое им прислали для якобы «военных действий». На самом же деле граждане Европы и США своими налогами оплачивают убийство российского мирного населения. Это им с рук не сойдёт, заключил он.

ООН не поддерживает нападения на гражданские объекты, прокомментировал удар ВСУ по жилому дому в Белгороде заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.