Геническ, Херсонская область, 13 мая, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Очередное преступление киевского режима в Белгороде против мирных граждан не останется безнаказанным, заявил 12 мая сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Совет Федерации Сенатор Игорь Кастюкевич

«Опять это почерк киевских негодяев — прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия», — написал Кастюкевич в Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание на тенденцию, когда у противника ухудшается ситуация на фронте, происходят ожесточенные обстрелы гражданских объектов. Причём бьют боевики западным вооружением, которое им прислали для якобы «военных действий». На самом же деле, граждане Европы и США своими налогами оплачивают убийство российского мирного населения. Это им с рук не сойдёт, заключил Кастюкевич.

Как сообщало ИА Регнум, в воскресенье, 12 мая, жилые кварталы Белгорода ВСУ обстреливали с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявили в Минобороны. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом.

На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

Поздним вечером 12 мая при разборе завалов обрушившегося после ударов ВСУ подъезда в многоэтажке Белгорода обнаружили тело 13-го погибшего.

В течение дня укронацисты несколько раз атаковали территорию Белгорода и Белгородской области. В регионе девять раз объявлялась ракетная опасность.