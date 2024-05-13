Санкт-Петербург, 13 мая, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Джахангира Халилова, начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал в реку Мойку с Поцелуева моста. Об этом 13 мая сообщила объединённая пресс-служба судов города.

ТАСС/Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал Халилову стражу по 10 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Водитель при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. Сначала автобус едва не врезался в здание, а перед падением в реку протаранил легковой автомобиль. По последним данным, погибли семь человек.

Сам водитель упавшего в Мойку автобуса заявил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.

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По факту ДТП возбудили два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя автобуса задержали и допросили. Суд отправил шофёра Ратматшоха Курбонова под стражу до 9 июля.

В городском комитете по транспорту сообщили, что водитель перед выходом в рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая. Супруга водителя рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, рано утром его снова вызвали на работу. В отношении перевозчика организовали комплексную проверку.