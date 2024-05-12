Санкт-Петербург, 12 мая, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил Ратматшоха Курбонова, водителя упавшего в реку Мойку автобуса, под стражу до 9 июля, сообщила 12 мая объединённая пресс-служба судов города в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024», — сказано в сообщении.

На суде водитель извинился перед пострадавшими и близкими погибших. В разговоре с журналистами перед началом заседания Курбонов ещё раз заявил, что причиной ДТП стала неисправность тормозов.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая рейсовый автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста, пробив ограждение, и быстро ушёл под воду. По последним данным, погибли семь человек.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, потом протаранил автомобиль и вылетел с моста.

Водителя транспортного средства задержали и допросили в качестве подозреваемого. Перед выходом на рейс он прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявили в городском комитете по транспорту.

Супруга водителя, в свою очередь, рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу. Представители перевозчика при этом заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов и регламент работы был соблюдён.