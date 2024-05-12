Санкт-Петербург, 12 мая, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Водитель автобуса, упавшего 10 мая в реку Мойку в Петербурге, Ратматшох Курбонов на заседании суда 12 мая извинился перед пострадавшими и близкими погибших, передаёт издание «78.ru».

При этом в разговоре с журналистами перед началом заседания Курбонов ещё раз заявил, что причиной ДТП стала неисправность тормозов.

«Да. Нажал на тормоз, машина едет», — заявил он.

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