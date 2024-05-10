Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Количество погибших при падении автобуса в реку Мойку в центре Петербурга выросло до семи человек, сообщил 10 мая Следственный комитет.

МЧС России/ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли три человека, пострадали ещё шесть, четверо из которых находились в состоянии клинической смерти.

«По данным ГСУ (главного следственного управления. — Прим. ред.) СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888004" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика «Такси», сообщала объединённая пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу. Представители перевозчика при этом заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов, и регламент работы был соблюдён. В отношении перевозчика начата комплексная проверка.