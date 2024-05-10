Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Полиция Петербурга задержала и допросила водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, сообщило 10 мая управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

Валентин Егоршин/ТАСС

Водитель допрошен в качестве подозреваемого.

«Полицией было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту падения автобуса с людьми в воду. В качестве подозреваемого в рамках данного уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду.

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В результате ДТП погибли три человека, ещё шесть человек пострадали, четверо из них находятся в состоянии клинической смерти, сообщало управление МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»), заявили в следственном управлении МВД. В свою очередь в главном следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении второго уголовного дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За последние два с половиной года районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика ООО «Такси», чей автобус упал с моста в Мойку, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Водитель автобуса перед выходом на рейс прошёл медосвидетельствование, а транспортное средство проходило техобслуживание 7 мая, заявили в городском комитете по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа — накануне тот вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу.