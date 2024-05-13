Москва, 13 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Следствие попросило арестовать начальника автоколонны по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщили 13 мая в Следственном комитете.

Алексей Даничев/РИА Новости

«По уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО «Такси», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Начальнику автоколонны предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 мая в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. Сначала автобус едва не врезался в здание, а перед падением в реку протаранил легковой автомобиль. По последним данным, погибли семь человек.

Сам водитель упавшего в Мойку автобуса заявил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.

По факту ДТП возбудили два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя автобуса задержали и допросили. Суд отправил шофёра Ратматшоха Курбонова под стражу до 9 июля.

В городском комитете по транспорту сообщили, что водитель перед выходом в рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая. Супруга водителя рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, рано утром его снова вызвали на работу. В отношении перевозчика организовали комплексную проверку.