Белгород, 12 мая, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде после обстрелов ВСУ. Необходимые меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, принимаются, отметил глава региона 12 мая.

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«Лично доложил президенту о ситуации в Белгороде… И меры для того, чтобы те враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением получили заслуженное наказание, эти меры уже предпринимаются», — сообщил губернатор на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По словам Гладкова, в регионе не планируют объявлять выходные дни после атаки ВСУ на Белгород. Предприятия общественного питания и магазины должны продолжать работать, добавил он

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая укронацисты неоднократно атаковали Белгород и Белгородскую область. В регионе девять раз объявляли ракетную опасность.

В результате прямого попадания одного из снарядов в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. По данным МЧС, на вечер 12 мая из-под завалов извлекли тела 11 жильцов.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

В Минобороны России проинформировали, что 12 мая с 19:50 до 20:40 мск средства ПВО сбили над Белгородом сбили 14 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что атака на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО и потребовало от руководства организации жёстко осудить нападение.