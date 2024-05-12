Белгород, 12 мая, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ отразили очередную попытку ВСУ атаковать жилые районы Белгорода, сообщило 12 мая Минобороны.

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Над городом были сбиты 14 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire, сказано в сообщении.

«С 19.50 до 20.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», — сообщило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая ВСУ несколько раз атаковали территорию Белгорода и Белгородской области. В регионе девять раз объявлялась ракетная опасность.

Глава региона Вячеслав Гладков утром 12 мая сообщил, что на Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.

По предварительным данным, погибли восемь человек, 20 человек пострадали. Жителей эвакуировали из дома. Разбор завалов продолжается.

Президенту Владимиру Путину доложили о случившемся, он дал необходимые поручения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что атака на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО и потребовало от руководства организации жёстко осудить нападение.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, отмечало Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, сообщило ведомство.