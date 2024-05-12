Скадовск, Херсонская область, 12 мая, 2024, 19:00 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил 12 мая глава региона Владимир Сальдо.

Кадр из Телеграм — канала Владимира Сальдо

В результате обстрела есть пострадавшие, часть города осталась без света и воды, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Враг обстрелял Скадовск ракетами «химарс»: две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. Есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды», — сообщил Сальдо.

Сотрудники аварийных служб уже приступили к восстановительным работам, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны 12 мая сообщило, что ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило ведомство. В результате обрушения подъезда жилого дома, по предварительным данным, погибли шесть человек, пострадали 20, в том числе двое детей.

МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ заявило, что атака на Белгород была совершена с применением вооружений НАТО и потребовало от руководства организации жёстко осудить нападение.

11 мая три человека погибли в результате удара ВСУ по ресторану «Парадиз» в Донецке. Удар наносился с применением РСЗО HIMARS. Восемь человек пострадали.

Вечером 10 мая ВСУ нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу, начался сильный пожар. Сообщалось о четырёх погибших, 11 человек получили осколочные ранения.