ЛНР, 11 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Количество погибших в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) нефтебазы в Ровеньках в ЛНР возросло до четырёх, пострадали 11 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Кадр из видео

По её информации, в результате атаки украинского беспилотника погибли четыре человека, пострадали 11 человек.

«Работа скорой помощи закончилась в 2 часа ночи, когда закончилась эвакуация пострадавших. На данный момент оказывается полный объём медицинской помощи. Один пациент ночью был транспортирован в Республиканскую клиническую больницу, второй пациент с абдоминальной травмой стабилизирован. Сейчас он будет также транспортирован в Республиканскую клиническую больницу», — уточнила Пащенко.

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Глава республиканского минздрава отметила, что врачи делают всё, чтобы оказать всю необходимую помощь раненым.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар.

К 8 утра возгорание на нефтебазе было ликвидировано.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил, что ведомство займётся расследованием факта обстрелов в Ровеньках.