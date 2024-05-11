Число погибших при обстреле нефтебазы в Ровеньках в ЛНР возросло до четырёх
Минздрав ЛНР: при обстреле в Ровеньках погибли четыре человека, 11 пострадали
ЛНР, 11 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Количество погибших в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) нефтебазы в Ровеньках в ЛНР возросло до четырёх, пострадали 11 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
По её информации, в результате атаки украинского беспилотника погибли четыре человека, пострадали 11 человек.
«Работа скорой помощи закончилась в 2 часа ночи, когда закончилась эвакуация пострадавших. На данный момент оказывается полный объём медицинской помощи. Один пациент ночью был транспортирован в Республиканскую клиническую больницу, второй пациент с абдоминальной травмой стабилизирован. Сейчас он будет также транспортирован в Республиканскую клиническую больницу», — уточнила Пащенко.
Глава республиканского минздрава отметила, что врачи делают всё, чтобы оказать всю необходимую помощь раненым.
Как передавало ИА Регнум, украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар.
К 8 утра возгорание на нефтебазе было ликвидировано.
В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил, что ведомство займётся расследованием факта обстрелов в Ровеньках.