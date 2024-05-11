Донецк, 11 мая, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате удара ВСУ по ресторану «Парадиз» в Донецке, сообщил 11 мая глава ДНР Денис Пушилин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Удар наносился с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Восемь человек пострадали, отметил Пушилин.

«В результате прямого попадания по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 г. р., мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 г. р., женщины 1986, 1988, 1980 г. р. (ранения лёгкой и средней степени тяжести)», — написал глава ДНР в своём Telegram-канале.

Раненые получают необходимую помощь, отметил Пушилин.

Одна из ракет попала в сам ресторан, в результате чего была повреждена наружная стена, остекление и уличные конструкции, другая ракета — в находящееся поблизости недостроенное здание.

Глава республики указал, что обстрел был совершён в 10-летнюю годовщину референдумов о независимости ДНР и ЛНР, и назвал атаку циничной.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти ДНР сообщали, что в результате ракетного удара ВСУ по жилому району Донецка есть погибшие и пострадавшие.

Пушилин ранее отмечал, что продолжающееся освобождение территории Донецкой Народной Республики от ВСУ привело к тому, что противник потерял возможность обстреливать Донецк из артиллерии, но теперь он применяет дальнобойное оружие.

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы о самоопределении. В ДНР за независимость от Украины проголосовали 89% пришедших на участки, в ЛНР — 94%. Президент Владимир Путин 11 мая поздравил жителей республик с годовщиной этого события и подчеркнул, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.