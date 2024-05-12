Москва, 12 мая, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Профильный комитет Госдумы (по труду, социальной политике и делам ветеранов) 12 мая поддержал кандидатуру Татьяны Голиковой на пост вице-премьера по социальным вопросам.

Алексей Даничев/РИА Новости Татьяна Голикова

Заседание комитета длилось два с половиной часа, сообщил в своём Telegram-канале глава комитета Ярослав Нилов.

«Долго пытали Татьяну Алексеевну вопросами. Непростая демографическая ситуация, проблемы с трудовыми ресурсами, поддержка инвалидов, помощь участникам СВО. В приоритете — борьба с бедностью, увеличение продолжительности жизни, повышение МРОТ, индексация пенсий и рост пособий. Задач много, предложений от коллег — тоже», — отметил Нилов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая профильные комитеты Госдумы также рекомендовали парламенту поддержать кандидатуры Антона Силуанова (на пост министра финансов), Ольги Любимовой (на пост министра культуры), Дмитрия Патрушева (на должность вице-премьера), Александра Новака (также на должность вице-премьера) и Сергея Цивилёва (на пост министра энергетики).

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

11 мая Мишустин предложил назначить министром промышленности и торговли калининградского губернатора Антона Алиханова, вице-премьером по транспорту — и. о. министра транспорта Виталия Савельева, министром транспорта — губернатора Курской области Романа Старовойта. И. о. вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова предложено назначить первым вице-премьером.