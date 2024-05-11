Москва, 11 мая, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Дарья Антонова ИА Регнум Роман Старовойт

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков отметил, что Старовойт хорошо знает транспортную отрасль.

«В 2012–2018 годах он руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств», — заявил Беляков.

Мишустин также предложил назначить министром энергетики губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, министром промышленности и торговли — калининградского губернатора Антона Алиханова, вице-премьером по транспорту — и. о. министра транспорта Виталия Савельева. И. о. вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова предложено назначить первым вице-премьером.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.