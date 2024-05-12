Москва, 12 мая, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера и Сергея Цивилёва на пост главы Минэнерго, сообщил 12 мая журналистам сообщил глава комитета Павел Завальный.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Сергей Цивилев (справа) и Александр Новак

По его словам, обе кандидатуры были поддержаны членами комитета. Дума рассмотрит вопрос об утверждении вице-премьеров нового правительства 13 мая, министров — на заседании 14 мая.

Как сообщало ИА Регнум, кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они проходят в открытом режиме.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдуме на пленарном заседании потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров.

Премьер-министр Михаил Мишустинвнёс в Госдуму предложения по новому составу правительства России 11 мая. Он предложил оставит Новака на должности вице-премьера, а на должность министра энергетики рекомендовал кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

По данным из открытых источников, Цивилёв долгое время руководил одним из крупнейших угледобывающих предприятий, а затем и крупнейшим угледобывающим регионом России. Также ему доверили возглавить комиссию «Энергетика» в Госсовете.

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков отмечал, что многолетний опыт на посту руководителя Кузбасса, а также работа в президиуме Государственного совета и в качестве председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что Цивилёв обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли.