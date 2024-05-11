Москва, 11 мая, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова первым вице-премьером, сообщила пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА Регнум Денис Мантуров

В прежнем составе правительства Мантуров занимал пост вице-премьера — министра промышленности и торговли. Предполагается, что он продолжит курировать отрасль промышленности.

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чём говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти», — заявил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

Именно технологическое лидерство России, в том числе в самолётостроении, обрабатывающей промышленности, станкостроении, радиоэлектронике и ВПК, способно стать мощным драйвером развития экономики страны, отметил Беляков.

Мишустин также предложил назначить министром энергетики губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, министром промышленности и торговли — калининградского губернатора Антона Алиханова, вице-премьером по транспорту — и. о. министра транспорта Виталия Савельева, министром транспорта — губернатора Курской области Романа Старовойта.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

10 мая в ходе выступления в Госдуме Мишустин заявил, что обсудит с президентом повышение для министра, курирующего промышленность и торговлю. Так он ответил на вопрос депутатов о возможном повышении главы данного направления в правительстве до поста первого вице-премьера.

11 мая Путин провёл встречу с Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Глава государства отметил, что Мантуров в прежнем составе правительства курировал важнейший блок промышленных вопросов, а значительные объёмы работы в этом направлении идут в рамках «Ростеха». Путин предложил обсудить, как эта работа организована сейчас и как она должна быть организована в будущем.