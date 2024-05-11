Москва, 11 мая, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин внёс кандидатуру главы Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга.

Дарья Антонова, ИА Регнум Антон Алиханов

До этого с 2012 года пост главы Министерства промышленности и торговли занимал Денис Мантуров. С июля 2022 года он одновременно занимал пост вице-премьера РФ.

В свою очередь Антон Алиханов занимал должность главы Калининградской области с 2016 года. В 2022 году Алиханов переизбрался на второй срок.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.