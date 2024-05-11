Москва, 11 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 11 мая заявил об уничтожении дивизиона комплекса ПВО Patriot Вооружённых сил Украины (ВСУ) на боевой позиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции», — информировал он.

Также, согласно данным российского военного ведомства, ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее военный корреспондент Андрей Руденко информировал, что Вооружённые силы (ВС) России поразили «Искандером» ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в подконтрольной Киеву Запорожской области.

Ранее в этот же день назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров информировал о взрыве в Запорожье на фоне воздушной тревоги.

В апреле председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что новые зенитные ракетные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, которые страны НАТО пообещали передать Украине, ждёт утилизация.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любое переданное Украине вооружение является законной целью Вооружённых сил России.

Также отмечалось, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.