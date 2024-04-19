Мелитополь, 19 апреля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Новые зенитные ракетные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, которые страны НАТО пообещали передать Украине, ждёт утилизация. Об этом 19 апреля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Системы Patriot ждёт на Украине только одно — утилизация. Поражает, с какой маниакальной одержимостью страны НАТО спешат избавиться от американского зенитно-ракетного комплекса и побыстрее утилизировать его», — указал Рогов в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон стали самыми преуспевшими западными лидерами в вопросе количества утилизированного вооружения в зоне специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее Олаф Шольц заявил, что у стран НАТО есть возможность передать Украине дополнительные системы Patriot. Глава немецкой оборонно-промышленной компании Deihl Defence Гельмут Раух пообещал поставить Киеву несколько систем ПВО IRIS-T SLM. От новых поставок Patriot Украине официально отказалась Польша. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, Варшава не имеет для этих целей достаточного количества ЗРК. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон допустил, что Швеция может передать Киеву один из четырёх своих Patriot.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любое переданное Украине вооружение является законной целью Вооружённых сил России. Также отмечалось, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.