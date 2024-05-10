Гуляйполе, Запорожская область, 10 мая, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили «Искандером» зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 в подконтрольной Киеву Запорожской области, сообщает 10 мая военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поражение ЗРК Patriot и РЛС «AN/MPQ-65» ВСУ ракетным ударом ОТРК «Искандер» в районе н. п. Гуляйполе в Запорожской области», — сообщил он, прикрепив к посту видео удара.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров информировал о взрыве в Запорожье на фоне воздушной тревоги.

Глава киевского режима Владимир Зеленский жаловался, что украинской армии не хватает ни систем противовоздушной обороны, ни ракет для них. Он призвал передать для ВСУ семь установок ПВО, при этом в марте просил пять.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявлял, что США пока не располагают «свободными» комплексами Patriot для передачи Киеву.

26 апреля Минобороны заявило, что ВС РФ нанесли удар по эшелону ВСУ с западным вооружением и военной техникой.