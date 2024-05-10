Запорожье, Запорожская область, 10 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил 10 мая назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрыв в Запорожье», — написал он.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 мая в Харькове и области были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. На Украине в ночь на 10 мая взрывы прогремели и в Николаевской области. Также ночью сирены предупредили об опасности с воздуха население Одесской области.

В ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

Минэнерго Украины 10 мая сообщило о повреждении двух газопроводов в Харьковской и Волынской областях, без газоснабжения остались порядка тысячи абонентов.

Согласно данным Минобороны России, с 5 по 10 мая российские военные нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и промышленности на Украине. В результате ударов, уточнил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Коношенков, были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.