Москва, 11 мая, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые спасали людей при падении автобуса в воду в Санкт-Петербурге, сообщили 11 мая в ведомстве.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что очевидцы самоотверженно и без раздумий начали спасать людей, которые были заблокированы внутри автобуса. Капитан прогулочного судна Ян Карасев помог перебраться пострадавшим на его катер, а трое уроженцев Дагестана, рискуя собственной жизнью, прыгнули в воду, добавили там.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 мая рейсовый автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста, пробив ограждение, и быстро ушёл под воду. По последним данным, погибли семь человек. На помощь находящимся внутри людям бросились очевидцы, в частности, три уроженца Дагестана.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, потом протаранил автомобиль и вылетел с моста.

Возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Водителя транспортного средства задержали и допросили в качестве подозреваемого. По словам жены, в тот день руководство заставило 44-летнего Рахматшоха Курбонова выйти на работу после 20-часовой смены. Перед выходом в рейс водитель прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявили в городском комитете по транспорту. Представители перевозчика утверждают, что накануне водитель находился на линии только восемь часов, и регламент работы был соблюдён.