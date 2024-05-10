Махачкала, 10 мая, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов 10 мая поручил представить к государственным наградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге.

Официальный канал Главы РД

«Поступок дагестанцев, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, вызвал во мне гордость, но не удивление. Самоотверженность и готовность в любую минуту броситься на помощь тому, кто в ней нуждается, — в крови у моих земляков!» — написал он в своём Telegram-канале.

Меликов сообщил, что сразу после ДТП молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда прохожие прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия специальных служб. Губернатор поручил представить Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова к государственным наградам.

«Буду рад лично пожать вам руку!» — добавил глава Дагестана, обращаясь к землякам.

Ранее сообщалось, что трое уроженцев Дагестана прыгнули в воду и стали спасать пассажиров автобуса сразу после ДТП. На кадрах с места происшествия видно, как мужчинам, забравшимся на его крышу, бросают с моста спасательные круги. Дагестанцы работают в строительной сфере, они ехали на пятничную молитву.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888005" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, рейсовый автобус, пробив ограждение, вылетел с Поцелуева моста в реку Мойку и сразу же ушёл под воду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, затем столкнулся с автомобилем и упал с моста. В результате ДТП погибли семь человек.

Компанию-перевозчика «Такси», которой принадлежал автобус, за последние два с половиной года 23 раза привлекали к ответственности районные суды Петербурга, сообщала пресс-служба судов.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход следствия.