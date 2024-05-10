Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Рахматшоха Курбонова, 44-летнего водителя упавшего в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобуса 10 мая, руководство заставило выйти на работу после 20-часовой смены. Об этом 5-tv.ru рассказала его супруга Мухиба Курбонова.

Валентин Егоршин/ТАСС

По словам Мухибы, муж 9 мая ушёл на работу в 05:00, а вернулся после двух часов ночи. Звонок начальства его разбудил в 07:30. Его позвали на смену.

«Сказал, что его опять поставили с утра в график и нужно идти на работу», — пояснила жена водителя, добавив, что проснулся он с трудом.

Как сообщало ИА Регнум, на вечер 10 мая удалось установить имена трёх из семи погибших после падения автобуса с моста Петербурге. В числе погибших Марина Юлдашева, Елена Шарандо, Андрей Романов. Неустановленному мужчине на вид 30 — 40 лет. Личности остальных погибших ещё не установили.

Остались живы, но пострадали: Алексей Храмов, Тамара Горчакова, Дмитрий Левин, а также две неизвестные женщины, им примерно около 60 лет.

Спасено восемь человек, ещё десять выбрались самостоятельно.

По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.