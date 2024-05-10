Белгород, 10 мая, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) днём 10 мая уничтожили два беспилотника ВСУ самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Дроны противника были ликвидированы около 12:45 мск.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Прим. ред.) самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщила пресс-служба Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлёте к областному центру силы ПВО сбили две воздушные цели. Были уничтожены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», уточнило Минобороны.

Также 10 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили в Кореневском районе области украинский БПЛА самолётного типа. При падении дрон взорвался на земле.

В этот же день беспилотники ВСУ сбросили взрывные устройства на посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области, информировал Старовойт. Вспыхнул пожар, загорелись три жилых дома.

Кроме того, в ночь на 10 мая в Брянской области средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ, а в Калужской области дрон противника атаковал нефтеперерабатывающий завод. На объектах предприятия произошло возгорание.