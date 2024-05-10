Курская область, 10 мая, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы перехватили ночью 10 мая в Кореневском районе Курской области украинский БПЛА самолётного типа. При падении дрон взорвался на земле, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, также нет разрушений.

Глава Курской области призвал жителей не прикасаться к обломкам беспилотника. О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах необходимо оповещать экстренные службы, заключил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 9 мая на территории Курской области объявляли об опасности атаки БПЛА. Региональные власти рекомендовали населению сохранять бдительность. Средства противовоздушной обороны находились в состоянии готовности для отражения вражеской атаки.

Ночью 10 мая украинские боевики нанесли удар дроном-камикадзе по калужскому НПЗ рядом со станцией Полотняный Завод, уточнили в ЕДДС администрации Дзержинского района. От удара БПЛА произошло возгорание. По словам очевидцев, до возникновения пожара были слышны гул и несколько взрывов. Утром возгорание ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших не было. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

В ночь на 10 мая атаку с применением украинских беспилотников пресекли в Брянской области. Региональные власти подтвердили, что средствами ПВО уничтожили три БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом. Обошлось без пострадавших.

Также в ночь с 9 на 10 мая в подмосковном городе Подольске уничтожили беспилотник на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На территории падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы выехали на место происшествия.