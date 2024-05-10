Москва, 10 мая, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», сообщили в Министерстве обороны РФ.

Эрик Романенко/ТАСС TASS

«Около 9:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ольха», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там отметили, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны России, в ночь на 10 мая средства ПВО обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников. Три БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, один — в Подмосковье и ещё один — в Белгородской области.

Региональные власти подтвердили, что средствами ПВО уничтожили три БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом Брянской области. Обошлось без пострадавших.

В подмосковном городе Подольске уничтожили беспилотник на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы выехали на место происшествия.