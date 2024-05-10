Белгород, 10 мая, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили две воздушные цели на подлёте к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 10 мая в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлёте к городу», — написал Гладков.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Ночью и утром в Белгороде и Белгородском районе объявляли предупреждения о ракетной опасности, они действовали около десяти минут.

Командир зенитной батареи с позывным Маэстро рассказал, что подразделения группировки войск прикрытия госграницы круглосуточно следят и уничтожают вражеские цели на подлёте к населённым пунктам в Белгородской области. Самое напряжённое время — ночь. Особое внимание зенитчики обращают на цели, которые могут нанести серьёзный ущерб, например, «Точка-У». Такие снаряды сбивают, не оставляя им шанса достичь цели. Уничтожают бойцы и ракеты иностранных орудий, например, чешской реактивной системы залпового огня «Вампир».

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны России, в ночь на 10 мая средства ПВО обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников. Три БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, один — в Подмосковье и ещё один — в Белгородской области.

Региональные власти подтвердили, что средствами ПВО уничтожили три БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом Брянской области. Обошлось без пострадавших.

В подмосковном городе Подольске уничтожили беспилотник на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы выехали на место происшествия.