Дзержинский район, Калужская область, 10 мая, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Украинские боевики нанесли удар дроном-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Калужской области рядом со станцией «Полотняный завод» ночью 10 мая. О налёте сообщили «Известия» в ЕДДС администрации Дзержинского района.

Moscow.mchs.ru Пожарный

От удара беспилотника возник пожар. Экстренные службы оперативно приступили к тушению.

«Серьезных последствий, а также пострадавших нет», — заверили в районной администрации.

По словам очевидцев, до возникновения пожара был слышен гул и несколько взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы ночью 10 мая были слышны в Харькове. Об этом написал украинский телеканал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 02:37 мск.

Также ночью 10 мая взрывы прогремели в Николаевской области.

В ночь с 8 на 9 мая украинские боевики совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой. О налёте сообщил в Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края. На место происшествия приехал мэр Василий Швец.