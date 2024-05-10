Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 10 мая, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области, в результате вспыхнул пожар. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 10 мая в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Курской области

«Сегодня ночью со стороны Украины был атакован посёлок Тёткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома», — написал Старовойт.

Пострадавших нет. Огонь потушили пожарные и добровольцы пожарной дружины, добавил он.

Ранее Старовойт сообщил о перехвате украинского БПЛА самолётного типа в Кореневском районе. Упавший дрон взорвался на земле, пострадавших и разрушений не было.

Telegram-канал губернатора Курской области

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 9 мая на территории Курской области объявляли об опасности атаки БПЛА. Средства противовоздушной обороны находились в состоянии готовности для отражения вражеской атаки.

По данным Минобороны России, в ночь на 10 мая средства ПВО обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников. Три БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, один — в Подмосковье и ещё один — в Белгородской области.

Региональные власти подтвердили, что средствами ПВО уничтожили три БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом Брянской области. Обошлось без пострадавших.

В подмосковном городе Подольске уничтожили беспилотник на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы выехали на место происшествия.

Ночью 10 мая украинские боевики нанесли удар дроном-камикадзе по калужскому НПЗ рядом со станцией Полотняный Завод, уточнили в ЕДДС администрации Дзержинского района Калужской области. Вспыхнул пожар, утром возгорание ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших не было, оценивается масштаб повреждений.