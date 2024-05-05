Париж, 5 мая, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Западу не следует устанавливать лимиты на военную поддержку Киева из-за мощности и дальности российских ракет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Tribune.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«Нельзя позволить себе устанавливать лимиты в отношении военной поддержки Украины», — сказал он.

По словам Макрона, на Украине на карту поставили ​​безопасность европейцев, а мощность и дальность действия российских баллистических ракет якобы подвергают Европу опасности.

Французский лидер добавил, что необходимо «лишить» Москву любой прозрачности в отношении намерений Парижа. Он заявил, что придерживается «стратегической двусмысленности», потому что это создаёт способность «сдерживания».

Как передавало ИА Регнум, Макрон ранее заявил, что допускает возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев либо при прорыве линии фронта российской армией.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 7 марта проинформировал, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, в том числе на государства НАТО. Она напомнила, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой, что прописано в доктринальных документах НАТО.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений, подчеркнул глава государства.

Он заявил, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер уверен, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. По его словам, именно это безудержное желание НАТО привело к трагедиям. Заявления Запада о якобы имеющихся у Москвы планах напасть на Европу Путин назвал чушью и бредом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 апреля заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы в Европе и надеется на такое же отношение к себе.