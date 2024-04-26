Москва, 26 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Россия никому не представляет угрозы в Европе и надеется на такое же отношение к себе, заявил 26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Россия — страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для России», — сказал он журналистам.

Как передавало ИА Регнум, заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред, заявлял ранее президент Владимир Путин. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркнул глава государства.

Также Путин неоднократно подчёркивал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер заявил, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

Ранее 26 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что Россия никогда не угрожала НАТО, не имеет и никогда не имела планов нападать на страны этого военного блока.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 2 февраля заявил, что Москва не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность России, то мгновенно получат адекватный ответ.