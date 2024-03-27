Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Заявления Запада о якобы планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. В этом заверил военных лётчиков президент РФ Владимир Путин на встрече с ними в Тверской области 27 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы российского государства, приспешники Соединённых Штатов «побаиваются большой, сильной России». При этом президент заверил, что у РФ нет агрессии в отношении сателлитов США.

«То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, — это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать деньги из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает. Это очевидно просто, это все признают», — сказал Владимир Путин.

Он ещё раз подчеркнул, что слухи о нападении России на Польшу, Прибалтику, Чехию и так далее — «просто бред».

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Как сообщало ИА Регнум, в восточноевропейских странах начали задумываться о возможности нападения на Россию. Такое мнение 7 марта высказал колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного политика в одном из региональных государств.

7 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 марта сказала, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, в том числе на государства НАТО. Она напомнила, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой, что прописано в доктринальных документах НАТО.