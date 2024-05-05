Москва, 5 мая, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель может на следующей неделе посетить Россию. Об этом 5 мая сообщил дипломатический источник.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Собеседник уточнил, что кубинский лидер приедет в российскую столицу для участия в параде Победы.

«Такой визит планируется», — процитировал его «Коммерсантъ».

Как сообщало ИА Регнум, на празднование Дня Победы приедут президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже будет посетит Москву 8–9 мая.

В главном параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 5 мая. Она в точности повторили сценарий парада, включая все временные отрезки и паузу. Под праздничную речь главы государства объявили паузу, которая длилась примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания.