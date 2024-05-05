Москва, 5 мая, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Под праздничную речь президента Владимира Путина на параде Победы в Москве 9 мая запланировали примерно восемь минут.

РИА Новости/Дмитрий Астахов Владимир Путин

Генеральная репетиция парада Победы проходит в Москве 5 мая. Она в точности повторяет сценарий парада, включая все временные отрезки и паузу. Под праздничную речь главы государства объявили паузу, которая длилась примерно восемь минут. Она включает объявление минуты молчания.

В прошлом году глава государства говорил на параде Победы около десяти минут.

На репетиции почётный караул вынес на Красную площадь государственный флаг России и Знамя Победы под мелодию песни «Священная война».

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Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Сергей Шойгу 3 мая заявил, что в главном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

На Тверскую улицу в Москве для участия в репетиции парада Победы 2 мая прибыла военная техника, в том числе ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, а также БТР «Бумеранг» и семейство бронеавтомобилей «Ахмат» от «Ремдизеля».