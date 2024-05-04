Москва, 4 мая, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию, чтобы 9 мая принять участие в параде Победы. Об этом 4 мая рассказали в посольстве республики в Москве.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент Лаоса Тхонглун Сисулит

«Можем сообщить о таком визите», — привела слова представителя посольства Лаоса Lenta.ru.

Глава Минобороны Сергей Шойгу накануне рассказал, что в параде на Красной площади в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне будут принимать участие 9 тыс. человек. Также в параде задействуют более 70 единиц техники и пролетят две авиагруппы, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая президент Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном совместное участие в праздновании Дня Победы в Москве, на которое пригласили таджикского лидера. Главы государств также обменялись мнениями по некоторым актуальным двусторонним вопросам, в том числе о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и миграционной сфере.

Военная техника 2 мая прибыла на Тверскую улицу в Москве для участия в репетиции парада Победы. В нём примут участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, а также БТР «Бумеранг» и семейство бронеавтомобилей «Ахмат» от «Ремдизеля».

В 2024 году парады в честь 79-летия Победы СССР над нацистской Германией состоятся в 28 городах России. В них будут участвовать более 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.