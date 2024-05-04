Москва, 4 мая, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию с визитом 8–9 мая. Об этом 4 мая сообщил посол республики в Москве Даурен Абаев.

Сергей Бобылев/ТАСС Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«8–9 мая планируется визит нашего президента в Москву», — привело посольство его слова.

Дипломат отметил, что встречи российского лидера Владимира Путина и Токаева проходят регулярно. После визита президента России в Казахстан в октябре 2023 года главы государств встречались дважды — в декабре в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани.

Абаев добавил, что Казахстан в текущем году председательствует в ШОС и ОДКБ, и в рамках этих форматов также будут встречи лидеров. Кроме того, в Уфе пройдёт Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы в Москве. Стороны также обменялись мнениями по некоторым актуальным двусторонним вопросам, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом и миграционной сфере. В этом контексте Путин и Рахмон условились совершенствовать механизмы взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в главном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 9 тыс. человек. Он уточнил, что в мероприятии также задействуют 70 единиц техники и организуют пролёт двух авиагрупп.