Москва, 5 мая, 2024, 11:48 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади 5 мая прошла генеральная репетиция парада Победы, который состоится 9 Мая — в 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По площади сегодня прошла военная техника, в том числе ракетных войск и артиллерии. Во главе колонны военной техники шёл Т-34-85 — танк времён Великой Отечественной войны.

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Репетиция завершилась пролётом двух авиационных групп — истребителей МиГ-29 «Стрижи» и штурмовиков Су-25 «Русские витязи». Самолёты Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 3 мая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ проинформировал о том, что 5 мая в Москве пройдёт генеральная репетиция парада Победы. Он уточнил, что в параде будут участвовать свыше девяти тысяч человек, а также более 70 единиц техники.

Утром 5 мая на Красной площади началась генеральная репетиция парада. В начале мероприятия под звуки песни «Священная война» почётный караул вынес на площадь государственный флаг России и Знамя Победы.