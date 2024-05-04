Душанбе, 4 мая, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон принял приглашение президента России Владимира Путина об участии в мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. Глава республики также будет участвовать в неформальной встрече глав СНГ.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению Владимира Путина примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ», — заявил источник, слова которого привёл Sputnik.

Он также отметил, что мероприятия по случаю 79-й годовщины Победы в Таджикистане пройдут на день раньше — 8 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая в пресс-службе Кремля проинформировали о том, что президент России и Рахмон обсудили по телефону совместное участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 апреля заявил, что пока рано называть лидеров тех стран, которые приедут на парад Победы.

Сегодня, 4 мая, появилась информация о том, что на Парад Победы в Москву приедут президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет находиться в Москве 8–9 мая.