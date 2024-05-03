Москва, 3 мая, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Кремль своевременно сообщит, посетит ли президент России Владимир Путин церковную службу в Пасху. Об этом 3 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Мы сообщим об этом своевременно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова доставят в Москву 4 мая. Делегация привезёт огонь в храм Христа Спасителя на Патриаршее пасхальное богослужение. Лампады с огнём доставят представители приходов в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

В феврале Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами ― главном храме ВКС.

Во время посещения зоны спецоперации 18 апреля 2023 года Путин в штабе группировки войск «Днепр» подарил военнослужащим иконы в честь праздника Пасхи. В начале июля икону «Спас Нерукотворный» доставили для причастия на позиции группировки войск «Запад». Прямо на передовой священник Андрей Гришаенков провёл ритуал причастия бойцов мотострелковой роты.