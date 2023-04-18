Путин посетил штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР и принял доклады по обстановке
Луганск, 18 апреля 2023, 08:02 — REGNUM Штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике посетил президент России Владимир Путин. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба российского лидера.
Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Отмечается, что это первое посещение президентом России Луганской Народной Республики.
Российский лидер поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы, которая «принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи», — указали в пресс-службе президента РФ.
Ранее ИА REGNUM сообщало о посещении президентом России Владимиром Путиным штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.