Щёлково, Московская область, 21 февраля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости/Кирилл Зыков Владимир Путин

Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами ― главном храме Воздушно-космических сил.

«Образ издавна покровительствует российскому воинству», ― напомнили в пресс-службе Кремля.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин во время посещения зоны спецоперации 18 апреля прошлого года в штабе группировки войск «Днепр» подарил военнослужащим иконы в честь праздника Пасхи. В начале июля икону «Спас Нерукотворный» доставили для причастия на позиции группировки войск «Запад». Прямо на передовой священник Андрей Гришаенков провёл ритуал причастия военнослужащих мотострелковой роты.

Шестого августа икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную главой государства участникам СВО, доставили бойцам Центрального военного округа.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, оригинал иконы «Спас Нерукотворный» Путин передаст Главному храму Вооружённых сил. Он рассказал о двух копиях, снятых с иконы, одну из которых президент подарил военнослужащим в Херсонской области, другую — в ЛНР.

Ранее икона принадлежала военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому. Образ Спаса Нерукотворного перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне СВО для поднятия боевого духа военнослужащих.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшегося на платке, которым Христос вытер лицо.