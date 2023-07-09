Подаренную Путиным икону «Спас Нерукотворный» доставили в зону СВО
Подаренную Путиным икону «Спас Нерукотворный» доставили на передовые позиции СВО
Москва, 9 июля, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Икону «Спас Нерукотворный» доставили для причастия на позиции группировки войск «Запад». Об этом 9 июля сообщило Минобороны России, опубликовав соответствующие видеокадры.
Ранее икону военнослужащим подарил президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр».
«Прямо на передовой священник Андрей Гришаенков провел ритуал причастия военнослужащих мотострелковой роты», — отметили в Минобороны РФ.
Каждый находящийся в зоне спецоперации военный сможет причаститься, икону провезут по всем позициям группировки войск.
Ранее ИА Регнум передавало заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о двух копиях образа «Спас Нерукотворный», снятых с иконы. Одну из икон президент подарил военнослужащим в Херсонской области, другую — в ЛНР. Эта икона была подарена министру обороны Российской империи Петру Ванновскому Александром III.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев 8 июля передал в дар икону Божией Матери «Нечаянная радость» храму Петра и Февронии Муромских в Санкт-Петербурге.
Храм Петра и Февронии, расположенный в посёлке Солнечном Курортного района Петербурга, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.