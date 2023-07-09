Москва, 9 июля, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Икону «Спас Нерукотворный» доставили для причастия на позиции группировки войск «Запад». Об этом 9 июля сообщило Минобороны России, опубликовав соответствующие видеокадры.

Kremlin.ru Икона «Спас Нерукотворный»

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Ранее икону военнослужащим подарил президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр».

«Прямо на передовой священник Андрей Гришаенков провел ритуал причастия военнослужащих мотострелковой роты», — отметили в Минобороны РФ.

Каждый находящийся в зоне спецоперации военный сможет причаститься, икону провезут по всем позициям группировки войск.

Ранее ИА Регнум передавало заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о двух копиях образа «Спас Нерукотворный», снятых с иконы. Одну из икон президент подарил военнослужащим в Херсонской области, другую — в ЛНР. Эта икона была подарена министру обороны Российской империи Петру Ванновскому Александром III.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев 8 июля передал в дар икону Божией Матери «Нечаянная радость» храму Петра и Февронии Муромских в Санкт-Петербурге.

Храм Петра и Февронии, расположенный в посёлке Солнечном Курортного района Петербурга, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.