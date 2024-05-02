Москва, 2 мая, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву 4 мая, сообщили 2 мая на сайте Фонда.

Александр Погожев ИА REGNUM

«Делегация <…> специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву», — сообщили в фонде.

В аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается.

Делегация привезёт Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя на Патриаршее пасхальное богослужение. Лампады с огнём доставят представители приходов в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Православные отмечают в воскресенье, 5 мая, Пасху. Дата праздника в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. Христиане 2 мая проводят Чистый четверг. В этот день отмечается последняя трапеза Иисуса Христа с апостолами, которая стала основой для таинства евхаристии.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 27 апреля заявил, что русская православная церковь больше не призывает к перемириям в зоне конфликта на Украине во время главных православных торжеств, в том числе Пасхи. По его словам, такие инициативы имеют смысл, если и вторая сторона конфликта готова соблюдать перемирие, а в случае с Украиной этого не происходит.