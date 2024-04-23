Вильнюс, 23 апреля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024 («Великая квадрига 2024») начинаются 23 апреля в Литве, сообщает литовское агентство BNS.

ТАСС/Sina Schuldt/dpa

В учениях задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих бундесвера и 200 единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Puma и Boxer. Солдат и боевые машины перебросят на полигон Пабраде в Швенчёнском районе и полигон в Казлу-Руде.

В ходе манёвров две дивизии передислоцируют из Центрально-европейского региона в Восточный. Литовские военные будут вместе с коллегами из ФРГ отрабатывать планирование и проведение операций, а также окажут поддержку в качестве принимающей стороны.

Учения завершатся в конце мая. Одновременно с «Великой квадригой» в Литве проходят организованные США манёвры «Удар меча», совместные с Польшей полевые тактические учения Brave Griffin 24/II («Храбрый грифон 24/II») и крупные национальные учения «Гроза Перкунаса».

Ранее командующий армией Валдемарас Рупшис заявил, что весной начнётся один из самых напряжённых периодов учений, которые охватят более 20 тыс. военнослужащих из Литвы и союзных стран.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля белорусский президент Александр Лукашенко на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на западных границах Белоруссии сложилась тяжёлая обстановка. США и Германия перебросили в этот регион своих военных, учения проводит Литва. В этой связи белорусские части развёрнуты и выставлены против военных из стран НАТО, отметил он.