Вашингтон, 30 апреля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. «Прямое вторжение» России в сопредельную страну ― участницу Североатлантического альянса в ближайшем будущем маловероятно. Такого мнения придерживаются планировщики НАТО, однако, несмотря на это, блок вновь начал готовится к войне. Об этом написал обозреватель газеты The Wall Street Journal Дениэл Майклс.

Станислав Красильников/РИА Новости

Различие во взглядах стран-участниц на угрозы считают серьёзным разногласием в НАТО, отметил автор. Так, Североатлантический альянс называет основными угрозами терроризм и «действия» России. При этом Турция и другие страны-участницы, расположенные вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем «угрозой» со стороны России.

Сейчас альянс снова поставил целью подготовку союзников «к борьбе плечом к плечу», отметил репортёр. В том числе для этого НАТО в этом году решило провести крупнейшие с 1988 года учения под названием «Стойкий защитник» (Steadfast Defender). Они проходят с февраля по май в Европе, участие в них принимают 90 тыс. военнослужащих стран альянса.

При этом Россия ранее неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а сама НАТО нацелена на конфронтацию.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев информировал, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, в том числе на государства НАТО. Она напомнила, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой, что прописано в доктринальных документах НАТО.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.

Глава государства заявил, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер уверен, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. По его словам, именно это безудержное желание НАТО привело к трагедиям. Заявления Запада о якобы имеющихся у Москвы планах напасть на Европу Путин назвал чушью и бредом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 апреля заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы в Европе и надеется на такое же отношение к себе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 января заявил, что в данный момент Североатлантический альянс (НАТО) не видит непосредственной угрозы со стороны России против какой-либо из входящих в него стран или их союзников.