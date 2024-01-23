Брюссель, 23 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В данный момент Североатлантический альянс (НАТО) не видит непосредственной угрозы со стороны России против какой-либо из входящих в него стран или их союзников. Об этом 23 января заявил на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы не видим прямых и непосредственных угроз [со стороны России] в отношении кого-либо из союзников», — сказал он.

Генсек уточнил, что альянс внимательно наблюдает за действиями России, усиливая бдительность и своё присутствие на восточном фланге. По его словам, целью организации является предотвращение любого нападения на кого-либо из союзников по НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр 19 января призвал западные страны готовиться к вооружённому конфликту с Россией. Он отметил, что из-за якобы возросшей угрозы конфликта Западу необходимо создать систему, которая позволит обучить военному делу как можно большее количество людей на случай войны, даже если она и не произойдёт.

Президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года назвал полной чушью утверждения о якобы возможном нападении России на НАТО. Он также назвал фигурой речи такие заявления американского лидера Джо Байдена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря рассказал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Дипломат уточнил, что это западные страны делают из России противника.