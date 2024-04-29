Пекин, 29 апреля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. С 5 по 10 мая председатель КНР Си Цзиньпин совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию, где встретится с лидерами этих государств, заявила 29 апреля официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин, сообщили в ведомстве.

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«По приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, президента Сербии Александра Вучича, президента Венгрии Тамаша Шуйока и премьер-министра Виктора Орбана председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты в указанные три страны», — сообщил Хуа Чуньин.

Это будет первый за пять лет визит Си Цзиньпина в страны Европы. В частности, во Франции председатель КНР был в предыдущий раз в марте 2019 года.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая в Пекине побывал с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. У трапа его встретил гендиректор шанхайского отделения МИД Китая Конг Фуан. По итогам встречи с Си глава госдепа заявил, что, если Пекин не «решит проблему» оказания поддержки Москве, это сделает Вашингтон. Позже в Сети появились кадры технической съёмки, на которых председатель КНР спросил сотрудника протокольной службы, когда Блинкен уедет.

Профессор Шанхайского университета международных исследований Гао Цзянь 21 апреля заявил, что странам, вовлечённым в конфликт на Украине, нужно сегодня искать мирное решение по его завершению. Если бы страны Запада дали гарантии России о невступлении Киева в НАТО, конфликта на Украине можно было бы избежать.

Макрон 25 апреля призвал страны ЕС показать, что они не вассалы США. По его словам, Европа может обеднеть из-за действий США и Китая на мировых рынках. Он предложил строить новую парадигму роста. Комментируя его заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что после окончания СВО страны будут налаживать отношения, причём на новых основах.