Москва, 26 апреля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Спецоперация рано или поздно завершится успехом для России, после чего так или иначе придётся налаживать отношения с европейскими странами. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о европейской обороне.

Sergei Stepanov/Global Look Press

«Россия как страна никому не представляет угрозы, всё равно придётся договариваться, как будем жить. Это будут договорённости о новых модальностях отношений», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, возможно ли выстроить добрососедские отношения с ЕС по окончании конфликта.

Всё равно географически мы никуда друг от друга не денемся, России и странам Европы предстоит выстраивать отношения на новых основах, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Макрон в ходе выступления в Сорбонне заявил, что Евросоюзу в ближайшие годы может угрожать ослабление и даже гибель. Он призвал построить такую Европу, которая не была бы вассалом США и могла говорить со всеми.

Политик добавил, что в ближайшие месяцы пригласит партнёров Парижа к обсуждению инициативы по общеевропейской обороне, для которой сейчас нужна стратегическая концепция. Он пояснил, что необходимость в обороне обусловлена успехами России «в сфере инноваций в баллистических технологиях», и напомнил, что РФ располагает ядерным оружием.